Sahilde Denge Kaybı: Kadın Güvenlik Görevlisi Tarafından Kurtarıldı

AVCILAR sahilindeki kayalıklarda yürürken denize düşen kadın, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde yürüyen kadın, dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü. Kayalıkların arasında denizden çıkamayan kadını fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB bünyesinde çalışan güvenlik görevlisi, sudaki kadının yardımına koşarak çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.