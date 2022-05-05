İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyalarını detektör ile buluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Murat Serdar ilginç hobisi ile hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor. Turistik sahillerde insanların sezon boyunca denize düşürerek kaybettikleri altın, gümüş ziynet eşyalarını ve değerli metalleri suyun metrelerce altında özel detektörü ile bulup tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Özellikle yaz sezonu boyunca turistik Edremit ilçesi sahilleri milyonlarca insanı sahillerde ağırlıyor. Denize girenlerin suya düşürerek kaybettikleri ziynet eşyaları ise Murat Serdar'ın faklı bir hobi geliştirmesine neden olmuş, Sezon sonunda özel donanımlı ekipmanları ile suya giren Serdar sahil bölgelerinde detektör ile tarama yaparak kayıp ziynet eşyalarını ve değerli metalleri bularak nakde çeviriyor.

Bu ilginç hobiyi yapan Murat Serdar "Geçen yazdan beri su altında detektör ile su altında değerli eşya araması yapıyorum. Hobimi gerçekleştiriyorum. Genelde düşürülen kaybedilen ziynet eşyaları. Altın gümüş yüzük onun gibi şeyler. Genelde yazın kalabalık oluyor. Sonbahar bu işin tam zamanı. İnsanlar çekildikten sonra bu işin tam yapılacağı zaman. Nadiren de olsa altın bulduğun da oluyor. Gümüş buluyoruz. Bozuk para çok çıkıyor. Balıkçıların olta kurşunları çok çıkıyor." Dedi.