Sahilde Dalgalara Kapılan Çocuğun Cansız Bedi Bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde dalgalara kapılan 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun cansız bedeni, arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

1) SAHİLDE GEZERKEN DALGALARA KAPILAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

TRABZON'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinirken dalgalara kapılıp, sürüklendiği denizde kaybolan Sultan Hamit Hacımustafaoğlu'nun (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kalealtı Sahili'nde meydana geldi. Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede suda kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlanıldı. Dalgıç ekipleri, saat 10.00 sıralarında Hacımustafaoğlu'nun kaybolduğu bölgeye yakın noktada cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cansız beden, otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

