SAHİLDE 29 EKİM HEYECANI

Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılında sahile gelen tatilciler ve Antalyalılar, plaj sandalyelerine astıkları ve ellerinde dalgalandırdıkları Türk bayraklarıyla bayram sevincini yaşadı.

Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılında sahile gelen tatilciler ve Antalyalılar, plaj sandalyelerine astıkları ve ellerinde dalgalandırdıkları Türk bayraklarıyla bayram sevincini yaşadı.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 26,6 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 50'lere ulaştığı turizm kenti Antalya'ya ekim aynın son günlerinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek yoğunluk oluşturdu. Sahilde denize girip güneşlenen tatilciler göze çarptı. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Solo Türk'ün gösterisini sahilde izlemeye gelenler ellerindeki Türk bayraklarını havalandırdı. Çok sayıda çocuk ise üzerlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin olduğu tişörtlerle sahilde cumhuriyet coşkusunu yaşadı. (DHA)