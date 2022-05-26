Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4) - Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4)
Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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BURSA'DA 11 KİŞİİ GÖZALTINA ALINDIOperasyon kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
BURSA'DA 11 KİŞİİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheliden 11'i yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 56 av tüfeği fişeği, 131mermi ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Muammer İRTEM/BURSA, -
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel