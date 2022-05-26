MERSİN'DE 'MÜSİLAJ' OPERASYONUNDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

Operasyon kapsamında Mersin'de 33 şüpheli tespit edildi. Özel hareket polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda M.B., M.Ş.E., C.K., M.G., A.A., M.E., C.A., M.Ö., İ.A., D.G., H.Ş., M.G., V.E., F.K., O.F., İ.B., E.S. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, polis üniforması, 45 bin TL, 550 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel