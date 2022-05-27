Sahil illerinde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonunda 263 gözaltı - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, turizmi olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik sahil şeridindeki 16 ilde gerçekleştirilen 'Müsilaj' operasyonunda 263 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince dün sabah saatlerinde Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı 'Müsilaj' kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yapılan operasyon; turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştıran, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşı dolandıran, karşı çıkanları tehdit eden, suç örgütüne maddi menfaat sağlayan, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden gruplara yönelik gerçekleştirildi. 13 organize suç örgütü ve suç örgütü kapsamında arananlar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah sağlayan 17 suç grubuna yönelik operasyonda 263 şüpheli gözaltına alındı. 52 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel