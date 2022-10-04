Sahil güvenlikten hayvanları koruma günü hassasiyeti Güncel Haberler Sahil güvenlikten hayvanları koruma günü hassasiyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı. Sahil güvenlikten hayvanları koruma günü hassasiyeti MUĞLA - Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında denizlerde mahsur kalan hayvanların kurtarma anlarının videosunu paylaştı. Videonun sonunda da, "Koşulsuz sevgiyi hissettiğimiz can dostlarımızın her zaman yanındayız" notunu düştü. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

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