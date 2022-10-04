Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil güvenlikten hayvanları koruma günü hassasiyeti

Güncel Haberler

Sahil güvenlikten hayvanları koruma günü hassasiyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Sahil güvenlikten hayvanları koruma günü hassasiyeti

MUĞLA - Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında denizlerde mahsur kalan hayvanların kurtarma anlarının videosunu paylaştı. Videonun sonunda da, "Koşulsuz sevgiyi hissettiğimiz can dostlarımızın her zaman yanındayız" notunu düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title