SAHİL GÜVENLİKTEN BOĞAZ'DA KAÇAK MİDYE KOVALAMACASI

İSTANBUL Boğazı'nda teknedekilerin kaçak midye çıkarttığını fark eden sahil güvenlik ekipleri ile kaçak midye çıkartanlar arasında kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Boğazı'nda teknedekilerin kaçak midye çıkarttığını fark eden sahil güvenlik ekipleri ile kaçak midye çıkartanlar arasında kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Durdurulan teknedekilere para cezası kesilirken teknede bulunan midyelere el konuldu.

Olay, İstanbul Boğazı'nda geçen hafta Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Sarayburnu açıklarında kaçak midye çıkarttıkları iddia edilen tekneyi fark eden sahil güvenlik ekipleri hemen tekneye doğru hareket etti. Teknedekiler, sahil güvenlik ekiplerini görünce Haliç'e doğru kaçmaya başladı. Kaçan tekneyi gören ekipler hemen takibe başladı. Ekipler siren çalarak tekneyi durdurmaya çalıştı.Sahil güvenlik botlarının teknenin etrafında siren çalarak manevra yapması cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra durdurulan teknedekilere para cezası uygulanırken, teknede bulunan midyelere el konuldu.