Sahil Güvenlik, Yunanistan unsurlarının geri ittiği 40 düzensiz göçmeni kurtardı
Güncel Haberler
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.
Yunanistan unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 40 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarılırken, karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel