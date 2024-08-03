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Sahil Güvenlik Van Gölü'nde Güvenlik Önlemlerini Üst Düzeyde Tutuyor

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Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak suya girdiği sahillerde güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor. Ekipler, boğulma vakalarına karşı devriye görevi yaparak müdahale ediyor.

Van Gölü'nde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürüten Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak suya girdiği sahillerde güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Van'ın Edremit ilçesinde 1 Eylül 2021'de konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare olan gölde kaçakçılıkla mücadele ve inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra boğulma vakalarına karşı da görev yapıyor.

Su altı ve su üstünde kullanılan teknolojik cihazlarla donatılan botlarıyla gölü kontrol altında tutan ekipler, arama kurtarma ve olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek için sürekli devriye görevi yürütüyor.

Yaz aylarında sık sık boğulma vakalarının yaşandığı gölde, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timinin katılımıyla ekipler 2022'den bu yana müdahale edilen 20 olayda 33 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Vatandaşları olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri ve özellikle rip akıntısının fazla olduğu Çarpanak Adası yakınlarında yüzmemeleri konusunda sık sık uyaran ekipler, yürüttükleri çalışmalarla boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor.

"Vatandaşlarımızı uyararak güvenli yüzme alanlarına sevk ediyoruz"

Dalış Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Abdullah Yeltirik, AA muhabirine, Van Gölü'nün yaz aylarında yüzmek ve serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun kullanıldığını söyledi.

Yüzme alanları olarak belirlenen noktalarda denetimler yaptıklarını belirten Yeltirik, "Özellikle hafta sonu ve resmi tatillerde komisyonlar tarafından belirlenen Van Gölü'ne girmenin yasaklandığı alanlarda yüzer unsurlarımız ile seyir görevleri yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı uyararak güvenli yüzme alanlarına sevk ediyoruz. Meydana gelmesi muhtemel suda boğulma olaylarına, dalgıç personelimizle ivedilikle müdahale ediyoruz." diye konuştu.

2022'den bu yana Van Gölü'nde 20 vakaya müdahale ettiklerini anlatan Yeltirik, 33 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını, 14 kişinin de cansız bedenini sudan çıkardıklarını ifade etti.

" Çarpanak Adası bölgesinde suya girilmemeli"

Deniz ve kara fizik kondisyon eğitimlerini eksiksiz şekilde tamamlayarak meydana gelebilecek suda boğulma ve arama kurtarma görevlerine karşı 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını vurgulayan Yeltirik, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, yüzer unsurlara ve taktik kara araçlarına ek olarak Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-25 envanterinde bulunan ve yerli mühendislerimiz tarafından geliştirilen İnsansız Sualtı Gözlem Aracı (MİNİROV) ile Sualtı İntikal Aracı (Scooter), Yandan Taramalı Sonar (YTS) ile su altında, su üstü ile iletişimi sağlayan Tam Yüz Maskesi (FULLFACE) ve Uzaktan Kumandalı İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) ile Van Gölü'nde boğulma ve arama kurtarma olaylarına müdahale ediyor. Vatandaşlarımız tarafından yüzmek için suda boğulma olaylarını önleme komisyonları tarafından belirlenen yüzme alanları tercih edilmeli. Özellikle Tuşba Kaymakamlığı tarafından yasaklanan ve birçok boğulma vakasının yaşandığı Çarpanak Adası bölgesinde suya girilmemeli."

Kaynak: AA / Güncel

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