Sahil Güvenlik Van Gölü'nde Boğulmaları Önlemek İçin Önlemleri Artırdı

Sahil Güvenlik Van Gölü'nde Boğulmaları Önlemek İçin Önlemleri Artırdı
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Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı önlemlerini arttırarak, denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, teknolojik cihazlarla donatılmış botlar ve dalış timleriyle devriye gezerek, vatandaşları bilgilendiriyor ve güvenli alanlarda yüzmelerini sağlıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde boğulmaların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Edremit ilçesinde 1 Eylül 2021'de konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare olan gölde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürütüyor.

Arama kurtarma ve tıbbi tahliye, yasa dışı göç, kaçakçılıkla mücadele, deniz emniyet ve güvenliğinin sağlanması, boğulma vakalarının önlenmesi, kirliliğin engellenmesi gibi görevleri başarıyla icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarda da etkin olarak yer alıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların yüzme ve serinleme amacıyla tercih ettiği Van Gölü'nde, su altı ve su üstünde kullanılan teknolojik cihazlarla donatılmış botlarla devriye görevi yürüten ekipler, gölü ve kıyı bölgelerini sürekli kontrol altında tutuyor.

Ekipler, başta boğulma vakalarının sık yaşandığı ve kontrolsüz bölge olarak anılan Tuşba ilçesine bağlı Çarpanak Adası ile güvenlik nedeniyle göle girmenin yasaklandığı diğer bölgelerde olmak üzere sık sık denetimler gerçekleştiriyor.

Arama, kurtarma ve olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek için sürekli devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici uyarılarda bulunarak daha güvenli alanlarda yüzmelerini sağlıyor.

Geçen yıl gölde meydana gelen 6 olaya müdahale eden ekipler, 11 kişiyi sağ kurtarırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Suda boğulma olaylarına teknolojik cihazlar, dalış timi, yüzer unsurlar ve yüzücü kurtarıcı personel ile müdahale eden ekipler, boğulma tehlikesi yaşayanları bota çıkararak gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine ulaştırıyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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