Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı

Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen yatın kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Yunan kara sularına kaçmaya çalıştı.

 - Güncelleme:

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen yatın kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Yunan kara sularına kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çarparak durdurup içindeki 4 kişiyi gözaltına aldığı yatta aramalar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na önceki sabah Yalıkavak açıklarındaki ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks bir yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, söz konusu yata 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kaptan ihtara uymadı. Sahil Güvenlik, Yunan kara sularına doğru giden yatı takibe aldı ve ateş etti. Takip sırasında Sahil Güvenlik botu, Yunan kara sularına girmek üzereyken yata çarptı. Durdurulan yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Yalıkavak'ta marinaya çekilen yatta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada ilk etapta 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde cep telefonu olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Sahil Güvenlik'in yatı takip ettiği anlar, denizdeki teknelerde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title