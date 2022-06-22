Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı kutlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da tören düzenlendi.

Sarıyer'deki Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığında yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 40 yıldır varlığını Türk Milletine adayan, mavi vatanın ve kıyıların koruyucusu Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm fertlerini kutladığını söyledi.

Atatürk'ün "En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz." ifadelerinin aslında bir hedefi ve ideali işaret ettiğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgisi, becerisi, donanımı ve yüksek disiplinli personeli ile bu hedefi ve ideali kendine rehber edindi. ve geldiğimiz noktayı hepimiz görüyoruz. Denizlerimizin yılmaz koruyucuları olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, düzensiz göç ve kaçakçılığın önlenmesinden arama-kurtarma faaliyetlerine, çevre ve doğal kaynaklarımızın korunmasına kadar başarılarıyla her zaman yüz akımız olmaya devam ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, sahil ve kara sularımızın emniyetinin sağlanmasında, en büyük güvencemiz sizlersiniz. Mavi vatanımızın her damlasına düşen nazlı hilalimizin gölgesi yaşama sevincimizdir. Bu uğurda Sahil Güvenlik Komutanlığımız 1041 personeliyle İstanbul'umuzun 515 kilometre uzunluğundaki kıyı ve sahillerimizin güvenliği için canla başla görev yapıyor."

- "Faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor"

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılında kabiliyetleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere Marmara, Van ve tüm denizlerde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Çaka Bey'den, Barbaros'tan ve Piri Reis'ten ilham aldıklarını ifade eden Paşaoğlu, cephede veya sahada kazanılacak her zaferin iyi eğitimli fedakar niteliklere sahip, örf ve adetlerine bağlı, geçmişini bilen personelle mümkün olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından halat çekme yarışması finali ilgiyle takip edildi. Törende ayrıca daha önce gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törenin son bölümünde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle İstanbul Boğazı'nda arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Törene, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral R. Erdinç Yetkin, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Liman Müdürü Muhammed Erdoğan ile askeri ve mülki idare yetkilileri katıldı.