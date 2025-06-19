Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yıldönümü Kutlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıldönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Çakıcı ve Soytürk bir süre makamda görüştü.

Vali Soytürk, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çok önemli görevi ifa ederek Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetinde çok önemli rol oynadığını belirtti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlılara evde bakım hizmeti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara evde bakım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, banyo, saç ve sakal tıraşı, tırnak bakımı, vücut temizliği gibi hizmetler vatandaşların evinde, hijyenik ve profesyonel koşullarda sunuluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de büyüklerin bir dokunuşa, bir desteğe ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacaklarını ifade etti.

-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Enbiya Yıldırım, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Yıldırım ve Soykök bir süre sohbet etti.

Soykök, ziyaretleri için Yıldırım'a teşekkür etti.