Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti. Vali Turan, yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mavi vatanın koruyucusu olduğunu vurguladı ve personellere başarı diledi.
Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.
Vali Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatanın yılmaz koruyucusu olduğunu belirtti.
Denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, güvenlik ve emniyetin idamesi hizmetlerini özveriyle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine görevinde başarı dileyen Turan, 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Dürüster de yürüttükleri faaliyetler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel