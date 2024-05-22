Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın İlk Senaryosunu Gerçekleştirdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve Türk hava sahasında düzenlenen tatbikat sürüyor.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci ile basın mensupları, TCSG Umut gemisinden takip ediyor.

Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan uluslararası sularda tatbik edilen ilk senaryoda, bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 3 bot, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi için görev yapan, havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetlerine ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, kazazedelerinin yerini tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi.

Sahil Güvenlik'in arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye arama kurtarma kiti (SAR) atarak kazazedelerin şişme platforma tutunması ve su yüzeyinde kalmasını sağladı.

Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılıp en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Arama kurtarma kitlerindeki 2 kazazede ise Türk mühendisler tarafından inşa edilerek 2014'de hizmete giren arama kurtarma gemisi TCSG Güven gemisindeki hızlı kurtarma botlarınca kurtarıldı. Kazazedelere ilk tıbbi müdahale gemideki sağlık personeli tarafından yapıldı.

Sudaki diğer kazazedelerin kurtarılmasında da Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri görev aldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak Türk tersanelerinde inşa edilen 80 sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından sudaki bir manken kurtarıldı.

Sahil Güvenlik helikopteri, sudaki bir kazazedeyi çıkartarak TCSG Güven gemisine tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi, kazazedeye ilk müdahale yapıldı.

Denizdeki bazı kazazedeler de Kaan 19 sınıfı Sahil Güvenlik botu ile alabora olduğunda kendini doğrultma özelliğine arama kurtarma sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İki senaryo halindeki tatbikatın birinci senaryosundaki faaliyetler başarıyla tamamlandı.

Bugün yapılacak ikinci senaryoda ise bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.