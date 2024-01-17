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Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Kendir, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçim yaparken, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kendir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Kendir, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül tarafından çekilen "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Fosfor" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları da inceleyen Kendir sırasıyla, İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ile Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kendir, birbirinden güzel fotoğraflar arasında karar vermekte çok zorlandığını belirterek, çalışmaya fotoğraflarıyla katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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