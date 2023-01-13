Sahil güvenlik ekiplerince son bir haftada 806 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 806 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 806 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 6-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda toplam 806 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel