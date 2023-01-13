Sahil güvenlik ekiplerince son bir haftada 806 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 806 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 806 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 6-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda toplam 806 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır." bilgisine yer verildi. Kaynak: AA / Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

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