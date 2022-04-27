Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı

Sahil Güvenlik ekipleri, yeşilköy'de denize dalarak yasa dışı beyaz kum midyesi avcılığı yapan 5 kişiye toplam 27bin 485 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ele geçirilen 30 çuval beyaz kum midyesi de deniz bırakıldı.

Sahil Güvenlik Güney İstanbul Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy önlerinde seyir esnasında tespit edilen isimsiz bir teknede yapılan kontrollerde 5 kişinin dalarak yasa dışı Beyaz Kum Midyesi avcılığı yaptığı tespit etti. Yapılan denetimde ruhsatsız ve kaçak olarak Beyaz Kum Midyesi avcılığında kullanılan; 4 çift palet, 4 adet kurşun kemer, 1 adet regülatör, 1 adet kompresör, 1 adet pancar motoru,2 takım dalış kıyafeti, 1 adet dalış gözlüğü, 1 adet çapa, 1 adet ahşap tekneye (tahmini 7,50 m) ve 30 çuval Beyaz Kum Midyesine el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüze durumun bildirilmesi üzerine yapılan kontrolde beyaz kum midyelerinin canlı olduğu tespit edildi. Canlı Beyaz Kum Midyeleri doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı. El konulan malzemeler daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce mülkiyetinin kamuya geçme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Ayrıca, kaçak olarak Beyaz Kum Midyesi avcılığı yapan 5 kişiye toplam 27bin 485 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

(Zöhre Alagöz-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel