Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İzmir'deki Plajlarda Denetleme ve Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir'deki plajlarda boğulma olaylarının önüne geçebilme maksadıyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler, plajlarda görevli cankurtaranlarla iletişime geçerek vatandaşlara yüzme alanlarını aşmamaları, rüzgarın artması nedeniyle fazla açılmamaları ve çocuklarını göz mesafesinden uzaklaştırmamaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir'deki plajlarda boğulma olaylarının önüne geçebilme maksadıyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik olarak plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Temmuz ayında İzmir il genelinde bulunan özel plajlarda ve halk plajlarında hafta sonları 09.00-19.00 saatleri arasında, boğulma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyetler sırasında plajlarda görevli cankurtaranlarla, cankurtaran bulunmaması durumunda ise vatandaşlarla iletişime geçen timler, vatandaşlara yüzme alanlarını aşmamaları, öğleden sonra rüzgarın artması nedeniyle fazla açılmamaları ve çocuklarını göz mesafesinden uzaklaştırmamaları yönünde bilgilendirmede bulundu.

Gerçekleştirilen toplam 88 denetlemede; 8 bin 452 vatandaş ve 91 cankurtaran, denizde can emniyeti ve boğulma olayları konularında bilgilendirildi. - İZMİR