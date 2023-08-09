Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Boğulma Olaylarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik olarak plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aydın il genelinde bulunan özel plajlarda ve halk plajlarında yapılan denetlemelerde 790 vatandaş ve 24 cankurtaran bilgilendirildi.