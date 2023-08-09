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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Boğulma Olaylarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Güncel Haberler

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik olarak plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Aydın il genelinde bulunan özel plajlarda ve halk plajlarında yapılan denetlemelerde 790 vatandaş ve 24 cankurtaran bilgilendirildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri, yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik olarak plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahil güvenlik timlerince, 05-06 Ağustos tarihlerinde Aydın il genelinde bulunan özel plajlarda ve halk plajlarında hafta sonları 09.00-19.00 saatleri arasında, boğulma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Toplam 19 denetlemede, 790 vatandaş ve 24 cankurtaran, denizde can emniyeti ve boğulma olayları konularında bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Ege Güncel Haberler

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