Sahil Güvenlik Botları 29 Ekim'de Ziyarete Açılıyor

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı botlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Alanya, Kaş ve Finike'de halkın ziyaretine açılacak.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'nı bağlı TCSG-92 Alanya'da, TCSG-104 Finike'de ve TCSG-20 ise Kaş ilçesinde ziyaret edilebilecek.

Limanlara demirlenecek gemiler, 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.