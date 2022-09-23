Sahil Güvenlik bir haftada 1633 düzensiz göçmeni kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 16-22 Eylül'de gerçekleşen 44 olayda 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel