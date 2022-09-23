Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil Güvenlik bir haftada 1633 düzensiz göçmeni kurtardı

Güncel Haberler

Sahil Güvenlik bir haftada 1633 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 16-22 Eylül'de gerçekleşen 44 olayda 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Eylül Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title