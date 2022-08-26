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Sahil Güvenlik bir haftada 1406 düzensiz göçmeni kurtardı

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Sahil Güvenlik bir haftada 1406 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Güncel Haberler

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