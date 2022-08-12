Haber : Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı

 - Güncelleme:
Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1226 düzensiz göçmen kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Esin Işık - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title