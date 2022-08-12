Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1226 düzensiz göçmen kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.