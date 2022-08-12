Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1226 düzensiz göçmen kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Güncel AA / Esin Işık Güncel Haberler

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