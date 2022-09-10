Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahil Güvenlik bir haftada 1074 düzensiz göçmeni kurtardı

Güncel Haberler

Sahil Güvenlik bir haftada 1074 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1074 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1074 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda 1074 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Eylül Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title