Sahil Güvenlik bir haftada 1074 düzensiz göçmeni kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1074 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1074 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda 1074 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel