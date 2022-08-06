Sahil Güvenlik bir haftada 1047 düzensiz göçmeni kurtardı Sahil Güvenlik Komutanlığınca 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde 1047 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde 1047 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 29 Temmuz-4 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşen 37 olayda 1047 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır." Güncel AA / Yusuf Soykan Bal Güncel Haberler

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