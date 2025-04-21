Sahil Güvenlik Bando Takımı 23 Nisan'da Gülnar'da Öğrencilerle Buluştu

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Bando Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gülnar ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Bando takımı, etkinlik kapsamında Gülnar Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde gösteri sundu.

Konseri Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

Önge, etkinliğin çocukları mutlu ettiğini belirterek, "Bu bayram, çocuklara armağan edilmiş en kıymetli hediyedir. Bizler de çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgür bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.