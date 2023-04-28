Sahil Güvenlik, 18 olayda 602 kaçak göçmen ve 3 kaçakçı yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 20-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 20-27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/ kurtarılmıştır" denildi.