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Sahil denizanalarıyla doldu

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Sahil denizanalarıyla doldu

İZMİT Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.

İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı. Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu. Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla 'müsilaja benzer görüntü oluştu. Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.


- Körfezkocaeli

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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