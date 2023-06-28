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Sahibinin elinden kaçan dana pazar yerini birbirine kattı

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Muş'ta sahibin elinden kaçan kurbanlık dana, hayvan pazarını birbirine kattı. Dananın üzerine gelen vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sahibinin elinden kaçan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.

Sahibinin elinden kaçan dana pazar yerini birbirine kattı

MUŞ Muş'ta sahibin elinden kaçan kurbanlık dana, hayvan pazarını birbirine kattı.

Muş hayvan pazarında bir anda sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, pazar içinde kaçmaya başladı. Dananın üzerine geldiğini gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sahibinin elinden kaçan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İshak Güngör - Güncel

Muş Güncel Haberler

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