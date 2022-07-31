SAHİBİNİN BOĞULDUĞUNU ZANNEDEN KÖPEK SUYA ATLADI; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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SAHİBİNİN BOĞULDUĞUNU ZANNEDEN KÖPEK SUYA ATLADI; O ANLAR KAMERADA

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcak havadan bunalan gençler, soluğu sulama kanalında aldı.

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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcak havadan bunalan gençler, soluğu sulama kanalında aldı. Gençlerden birinin köpeği Pusu da sahibinin boğulduğunu zannederek suya atladı. O anlar anbean görüntülendi.

İlçede son bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 32 derece olduğu Mustafakemalpaşa'da, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan gençler ise Fevzidede Mahallesi'nde tarlalar için kullanılan sulama kanalına girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, sulama kanalında yüzerek serinledi.

Sulama kanalında yüzen gençlerden birinin köpeği olan 'Pusu' ise boğulma numarası yapan sahibini kurtarmak için suya atladı. O anlar kameraya yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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