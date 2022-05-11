Sahibinden satılık jet motorlu limuzin: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Çok zengin olmanın en büyük kanıtlarından bir tanesi de özel jete sahip olmaktır. Ama ya gerçekten uçmayı sevmiyorsanız? O zaman bu özel jet uçağından çevrilmiş limuzin tam size göre. Muhtemelen bu tuhaf 'Limojet'i daha önce gördünüz. Önceki senelerde birçok kez açık arttırma üzerinden satışa sunulan bu özel limuzin şimdi bir kez daha yeni sahibini arıyor. Önceki açık arttırmalarda 600 bin dolar civarında teklif alan araç, şimdi ise ABD'deki bir Mitsubishi bayisindeki yerini almış durumda. İstenen fiyat ise oldukça yüksek.

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Mitsubishi bayisinde bir Limojet!

Farklı bölgeler gezip çeşitli müzayedelere katılan bu özel jet tabanlı limuzinin son durağı Jidd Motors Mitsubishi olmuş. Bayinin Limojet için istediği fiyat tam tamına 3 milyon 799 bin dolar. Bu otomobil bayisinin araca nasıl ulaştığını ise bilemiyoruz.







Bir Learjet 35 olarak hayata başlayan özel jet, 2000'li yılların başında şuanki halini aldı. Exotic Coach Limousines adlı şirket tarafından bir limuzine dönüştürlen aracın inşasının 12 yılda tamamlandığı belirtiliyor. 40 bin saatlik iş gücüne mal olan araç için 1 milyon dolardan fazla masraf yapıldığı iddia ediliyor. Aracın fiyatının neden bu kadar yüksek olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.

Özel bir çelik iskelet üzerinde yükselen araç gücünü ise 8.1 litrelik Chevrolet imzalı Vortec V8 motordan alıyor. 400 beygir güç üreten motorun bu gövdeyi ne kadar hareket ettirdiğini ise bilemiyoruz. Aracın her iki yanında bulunan jet motorlarının yerinde ise artık ışıklı 17 bin Watt'lık hoparlörler yatıyor.









Bu özel jetin limuzine döndürülmesi sürecinde gövde inşasının tasarım ve geliştirme çalışmaları 2 yıldan uzun sürdüğü söyleniyor. Aracın bu kadar göz alıcı görünmesinde Koyu Şeker Kırmızısı rengi ve 28 inçlik jantları da büyük röl üstleniyor.

Bu özel "Limojet" içeride de bir özel jette olması gereken her detaya sahip. Kırmızı dikişlere sahip siyah koltuklara ile kullanıcısını ağırlayan araçta aynı zamanda bir bar da bulunuyor. Bol miktarda aydınlatmaya sahip olan araçta güçlü bir ses sistemi ve büyük ekranlı TV de yer alıyor.

Peki siz bu özel jet uçağından çevrilmiş limuzin hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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