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Sahibinden kaçan kurbanlık trafikte zor anlar yaşattı

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Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlığın trafikte koşma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sahibinden kaçan kurbanlık trafikte zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlığın trafikte koşma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana trafiği trafikte koşmaya başladı. Dananın trafikte araçlarla beraber ilerlemesi bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde kurbanlığın trafikte koşması görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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