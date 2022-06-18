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Sahibi evde olmayan köpek yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD'nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpeğin ocağı açmasının ardından yangın çıktı.

ABD'nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpeğin ocağı açmasının ardından yangın çıktı.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Parkville'deki bir evde bulunan iki köpekten biri, mutfağa girerek set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Sahibi evde olmayan köpek, patilerini ocağın üzerine koydu ve düğmeleri itince ocak açıldı. Dakikalar sonra ocaktaki tava alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki iki köpeği kurtarırken, alevler söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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