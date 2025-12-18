Sahel Devletleri İttifakı yatırım bankası kurdu
Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı, 895 milyon dolar sermaye sahip Konfederal Yatırım ve Kalkınma Bankası'nı kurdu. Bu banka, üye ülkelerin kalkınma projelerine finansman sağlamayı hedefliyor.
Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), Konfederal Yatırım ve Kalkınma Bankası kurdu.
Burkina Faso Ekonomi, Maliye ve Planlama Bakanı Aboubakar Nacanabo, AES ülkelerinin maliye bakanlarıyla yaptığı açıklamada, bankanın kuruluş sürecinin tamamlandığını duyurdu.
AES, mayısta yaptığı açıklamada, büyük ölçekli ekonomik ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla bölgesel bir yatırım bankası kurmayı planladığını duyurmuştu.
895 milyon dolar sermayeye sahip bankanın, üye ülkelerin kalkınma projelerine finansman sağlaması hedefleniyor.