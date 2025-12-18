Haberler

Sahel Devletleri İttifakı yatırım bankası kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı, 895 milyon dolar sermaye sahip Konfederal Yatırım ve Kalkınma Bankası'nı kurdu. Bu banka, üye ülkelerin kalkınma projelerine finansman sağlamayı hedefliyor.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES), Konfederal Yatırım ve Kalkınma Bankası kurdu.

Burkina Faso Ekonomi, Maliye ve Planlama Bakanı Aboubakar Nacanabo, AES ülkelerinin maliye bakanlarıyla yaptığı açıklamada, bankanın kuruluş sürecinin tamamlandığını duyurdu.

AES, mayısta yaptığı açıklamada, büyük ölçekli ekonomik ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla bölgesel bir yatırım bankası kurmayı planladığını duyurmuştu.

895 milyon dolar sermayeye sahip bankanın, üye ülkelerin kalkınma projelerine finansman sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title