Sahel'de 2 yıldır esir tutulan Fransız gazeteci Olivier Dubois serbest kaldı

Mali'de 2021'de kaçırılan Fransız gazeteci Olivier Dubois serbest bırakıldı.

Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü El Kaide bağlantılı gruplar tarafından Nisan 2021'de kaçırılan Dubois'in serbest kaldığı ve Niamey Havalimanı'na getirildiği duyuruldu.

Dubois'in pazartesiyi salıya bağlayan gece Fransa'daki Villacoublay havalimanına varması bekleniyor.

Mali'nin kuzeyindeki Gao bölgesinde Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) tarafından kaçırılan Dubois, en son geçen yıl örgüt tarafından yayımlanan videoda görülmüştü.

Liberation, Le Point, Jeune Afrique gibi birçok medya kuruluşuna çalışan 49 yaşındaki Dubois, dünyada esir tutulan son Fransız vatandaşı olarak biliniyordu.