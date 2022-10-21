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Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli

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Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Sahara geçidinde ulaşıma kar ve tipi engeli
ARDAHAN - Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, Kar Yağışı ve Tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Kar yağışı sonrası Trafik ekipleri olası kazalara karşı önlemler aldı. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolunun giriş noktalarında büyük araçların zincir takmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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