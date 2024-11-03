Sahara Geçidinde Kar Mahsur Kalanlar AFAD Tarafından Kurtarıldı

ARDAHAN-Şavşat karayolunun 2 bin 550 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan karayolunun Sahara geçidinde akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerleyemedi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin uzun uğraşları ile araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak, şehir merkezine ulaştırıldı.