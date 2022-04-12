Sahada hem denetim hem temizlik ekipleri görev başında

MALTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - Saha Temizlik Ekibi personelleri Maltepe sokaklarında denetim ekipleri tarafından tespit edilen boş arsalarda tırpan yaparak ve bu alanlarda bulunan çöp atıklarını toplayarak istenmeyen görüntülerin önüne geçiyor.

Saha temizlik ekipleri günlük çalışma programlarına ek olarak denetim ekibinin raporladığı adreslerde çalışmalarda bulunuyor. Maltepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından vatandaşların istek ve şikâyetleri Basın ve Yayın Müdürlüğü sosyal medya ekibi tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne iletiliyor. Böylelikle Maltepelilerin istek ve şikâyetleri anlık olarak değerlendirmeye alınarak anında çözüme kavuşturuluyor.

Nisan ayının ilk yarısında boş arazilerde gerçekleştirilen çöp toplama çalışmaları ve tırpan çalışmalarından başlıca cadde ve sokaklar şöyle;

Gülensu Mahallesi Nazım Hikmet Spor Kompleksi ve Emek Caddesi, Fındıklı Mahallesi mezarlık girişi, Yeşim Sokak ve İpek Sokak, Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi, Aydınevler Mahallesi Muhtarlık etrafı, Büyükbakkalköy Mahallesi üniversite yolu, Esenkent Mahallesi Metro otoparkı, Başıbüyük Mahallesi Cami Altı, Tekke Caddesi, Marmara Diş Fakültesi etrafı ve otobüs durakları yeşil alanı, Zümrütevler Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi, Cumhuriyet Ortaokulu ve Maltepe Huzurevi etrafı olmak üzere.

Maltepe hepimizin evi

''Maltepe hepimizin evi ve lütfen sokakları görmek istediğimiz gibi bırakalım'' diyen Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ''Sosyal medya ve halk masasına istek ve şikâyetlerini ileten tüm Maltepelilere sağladıkları destek için teşekkürlerimizi ediyoruz'' diyerek vatandaşlara da gösterdikleri iş birliği için teşekkür etti. (12.04.2022)

Bültenler / Güncel