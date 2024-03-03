SAHA Studio, Sanatçıları Ağırlıyor

Sanatçı, küratör ve yazarlar için bir araştırma, etkileşim ve üretim programı tasarlayan SAHA Studio, 2023 kasım, 2024 haziran döneminde İstanbul, Mardin ve Rotterdam'dan programa davet ettiği sanatçılar Mehmet Ali Boran, İrem Günaydın, Gizem Karakaş, Merve Kılıçer ve İrem Tok'u ağırlıyor.

SAHA Studio'nun Unkapanı'ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), 5. Blok'taki yeni adresinde farklı mecralarda, yeni eser üretimleri üzerinde çalışan sanatçıların, devam eden araştırma ve üretim süreçleri, ara dönem buluşmasında sanatseverlerle paylaşıldı.

Katılımcılar, farklı mecralarda yeni eserlerini geliştiren 5 sanatçının eserlerini program aracılığıyla inceleme fırsatı buldu.

Sanatçı Mehmet Ali Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserinde maden sahalarının ortaya çıkardığı tahribata dikkat çektiğini ve Mardin Mazıdağı'ndaki fosfat madeninden hareketle bir yerleştirme üzerine çalıştığını söyledi.

Merve Kılıçer de Anadolu'da Kibele'den bugüne insanla doğa arasındaki ilişki ve dengeye odaklanan çalışmasında ham madde olarak kabak lifi kullandığını anlattı.

Eseri için yumuşak ve keskinliğin betimlendiği "Hamaset" yazı karakterini oluşturan İrem Günaydın da Salt'ın yazı karakteri "Kraliçe"den ilhamla kendine özgü pasajlardan oluşan Opus eserinin ilk adımlarını sanatseverlerle buluşturduğunu ifade etti.

"Aramızda" eseri için anılarından yola çıktığı 60. Venedik Bienali'nde "Altın Aslan Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü alacak olan Nil Yalter ile görüşmeler gerçekleştiren Gizem Karakaş ise eseri oluştururken 16 milimetre analog ve polaroid fotoğrafları kullandığını belirtti.

Osmanlı döneminde içinde silisyum dioksit bulunan ve seramik yapımına elverişli olan Haliç çamuru üzerine çalışan İrem Tok ise Haliç seramiğinden esinlenerek çalıştığını dile getirdi.

Eserlerin oluşma süreci devam eden SAHA Studio, 7. dönem sanatçılarının bir sonraki gösterimlerini ise haziran ayında gerçekleştirecek.

SAHA Studio hakkında

Faaliyete 2019'da geçen SAHA Studio programı, kendi mekanında tasarlanan buluşma, sunum ve toplantıların yanı sıra şehir içi ve dışı araştırma gezileri, sergi, koleksiyon ve atölye ziyareti gibi etkinlikler yoluyla, katılımcıların birlikte öğrenme ve gelişimine katkıda bulunuyor.

Program ayrıca SAHA'nın Türkiye veya yurt dışından farklı sürelerle ağırladığı küratör ve yazarların SAHA Studio'da çalışmasına imkan sağlıyor.

Her dönem Türkiye'nin farklı şehirlerinden 5 sanatçının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından araştırmacı, yazar ve küratörlerin davet edildiği SAHA Studio için seçimler 3 kişilik bir seçici kurul tarafından yapılıyor.