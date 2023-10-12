SAHA - EDGE Savunma Sanayii Buluşması Ankara'da

ANKARA - Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 'SAHA-EDGE Savunma Sanayii Buluşması' Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlendi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 'SAHA - EDGE Savunma Sanayii Buluşması' Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlendi. Savunma Sanayi ihracatını artırmak ve SAHA İstanbul üye firmalarının ihracat çabalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve EDGE Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bannai katıldı.

SAHA İstanbul üye firmalarına özel olarak düzenlenen etkinlikte, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere ihracatın artırılması hedefleniyor. Ayrıca etkinlik çerçevesinde ekonomik hacmi 30 milyar doların üstüne çıkması beklenen 200 protokol imzalandı.

Programın açılışında konuşan, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde, iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldığını hatırlatarak, "Devlet başkanlarının liderlik edeceği 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurulması kararlaştırıldı. Mevcut iş birliğimiz, savunmanın yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, finanstan sağlığa kadar birçok alanda derinleşecek. Stratejik olarak çok değerli olan bu iş birliği sayesinde, ülkelerimiz ile bölgemizdeki ve Afrika'daki ihtiyaç sahibi ülkelerin sağlayacağı fayda da artacak" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinin, ülkelerin bağımsızlığını kuvvetlendirecek en önemli unsur olduğunu aktaran Bayraktar, "2000'li yılların başlarında, siyasi iradenin belirlediği millileşme vizyonu sayesinde, Türkiye yüksek teknolojik yeteneklere kavuştu. Bir zamanlar sadece yüksek teknolojiyi tüketen bir ülke konumunda iken, şimdi insansız hava araçlarından jet motorlu uçaklara kadar birçok alanda uluslararası arenada rekabet edebilir durumdayız. Savunma sanayii, kendine özgü dinamiklere sahip bir sektör olup, teknolojik yeniliklerle sürekli evrilmektedir. Türkiye, son 20 yılda savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltarak ihracatta rekor seviyelere ulaştı" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerinin ihraç edilen ülke sayısının 170'e çıktığını bildirerek, "İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230'a çıkmış ve Türk savunma sanayii ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır. Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisidir. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülmekteyken, bugün 850 proje üzerinde çalışmaktayız. Proje hacmimizi 5.5 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Ar-Ge harcamalarımız ise 2,6 milyar doları geçti. Savunma sanayii ekosistemi olarak, sinerji içinde ortak hedefe kilitlenerek stratejik hedef olan, 10 milyar dolar ihracat rakamına önümüzdeki yıllarda başarıyla ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasında savunma sanayiinden dijital dönüşüme, ortak fırlatma araçları kabiliyetlerinin gelişmesinden enerjiye önemli anlaşmalar imzalandı. Yaklaşık 51 milyar dolar değerindeki 13 yeni iş birliği anlaşması, gayretlerimizin sonuç vermesi açısından güzel bir örnektir. Bu vesileyle; Türkiye ve BAE arasında gelişen diyalog ikliminde, önümüzdeki dönemde de artarak devam eden yeni ortaklıklara tanıklık etmemizi diliyorum. Ümit ediyorum ki, bugünkü görüşmeler Türkiye ve BAE arasında uzun vadeli ve stratejik iş birliklerinin başlamasına ve hızlanmasına vesile olsun. Geleceğin savaşlarını şekillendirecek insansız sistemlerde, kuantum teknolojilerinde, elektronik harp kabiliyetlerinde ve yapay zeka projelerinde iş birliği yapmalıyız. Sadece kısa ve orta vadeli değil, uzun vadeli projeler ve hatta sadece iki ülkenin değil, diğer dost ülkelerin de dahil olacağı iş birlikleri inşa edelim" şeklinde konuştu.