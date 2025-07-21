Saha Cumhuriyeti'nde Otobüs Kazası: 14 Ölü, 7 Yaralı

VLADIVOSTOK, 21 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'ya bağlı Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti'nde bir servis otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Bölgenin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza pazartesi günü yerel saatle 03.20 sularında Denisovsky Madencilik ve İşleme Tesisi'nin işlettiği yolda meydana geldi.

Açıklamada içerisinde 30'dan fazla kişi bulunan otobüsün yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre düştükten sonra devrildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre kazada otobüsün sürücüsü de hayatını kaybetti, 2 yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.