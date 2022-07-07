Sagra İstanbul'daki ilk konsept mağazasını açtı - Haberler

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Sagra İstanbul'daki ilk konsept mağazasını açtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sagra İstanbul'daki ilk konsept mağazasını açtı

Çikolata çeşmesiyle bilinen Sagra, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde, İstanbul'daki ilk konsept mağazasını açtı.

Çikolata çeşmesiyle bilinen Sagra, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde, İstanbul'daki ilk konsept mağazasını açtı. Marka yetkilileri yaptığı açıklamada, Sagra'nın geleneksel lezzetlerinin yanı sıra yenilikçi menüsüyle çikolata sevgisini deneyime dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Sagra, İstanbul'daki ilk konsept mağazasını 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde Galataport'ta açtı. Sagra'nın yeni mağazasında, ünlü çikolata çeşmesi de ziyaretçileri ile buluşturuldu. Konuklar, özel çikolata barında kendi çikolatalarını usta şeflerle birlikte hazırladı.

YENİ KONSEPTTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Kullanılan ürünlerden enerji tasarrufuna kadar sürdürülebilirliği ön plana aldıklarını belirten marka yetkilileri, Sagra'nın yeni mağazasında tamamı doğal sertifikalı bitki çayları satışa sunulduğunu aktardı. Kahve makinalarında da ısıtma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş sulardan elde edilen ısı kullanılarak, enerji kaybı minimum seviyelere indirilmesi hedefleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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