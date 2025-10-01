Sağlıkta Şiddetin Artışı: Hekim Birliği'nden Ciddi Uyarılar

(TEKİRDAĞ) - Hekim Birliği Sendikası Trakya Şube Başkanı Barış Gazi Karadeniz, hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve güvenlik görevlilerinin darp edilip ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Artık hiçbir hekimin ya da sağlık çalışanının kılına zarar gelmesine tahammülümüz yoktur" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Trakya Şube Başkanı Barış Gazi Karadeniz, 29 Eylül 2025'te Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Karadeniz, sağlıkta şiddetin sadece çalışanları değil, aynı zamanda hastaları da doğrudan etkilediğini ifade ederek, "Şiddet yüzünden hekim görevini yapamadığında, hastanın da sağlık hizmetine ulaşmasını engellenmiş oluyor. Öte yandan, hasta-hekim güven ilişkisi bozuluyor, bu sürdürülebilir bir ortam değil, şiddet devam ederse sağlık sistemi çöker" dedi.

Sağlıkta şiddetin cezasız kaldıkça toplumda normalleştiğine dikkati çeken Karadeniz, şiddetin aileden iş hayatına kadar her alana sirayet ettiğini ifade etti. Karadeniz, 2023 yılı Beyaz Kod verilerine göre yılda 110 bin, günde 50'den fazla şiddet bildirimi yapıldığını, Türkiye'de hekimlerin yüzde 84'ünün görev başında en az bir kez şiddet gördüğünü hatırlattı. Karadeniz, şunları kaydetti:

"Kışkırtılmış sağlık talebi ve 5 dakikalık muayene dayatmaları, hastanelerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği, sağlık çalışanlarını değersizleştiren siyasi söylemler, Türk Ceza Kanunu'nda ' Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet' başlığı açılması, silahla sağlık kuruluşlarına girişin yasaklanması, cezaların artırılması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestliğin kaldırılması, sağlıkta şiddeti önleyici bütüncül politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi.

Şiddet, öngörülebilir ve önlenebilir bir toplumsal sorundur. Sağlık çalışanlarının güvenliği, toplumun sağlık hakkıdır. Mücadelemizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz."