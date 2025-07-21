Sağlıkta Önemli Düzenlemeler: Yeni Kanun Hayata Geçti

Sağlık Bakanlığı, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren yeni kanunla organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar birçok alanda önemli değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la getirilen yeni düzenlemelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, kanunla, organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar önemli değişikliklere gidildi.

Organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden yeni düzenlemeyle, vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek.

Kişiler, hayattayken organ bağışına karar vermişse; öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede bağışçının iradesi korunacak, organ bekleyen vatandaşların umudu artacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, öncelik tanınacak.

Tıbbi işlemlerde elektronik onay sistemine geçilecek

Yeni yasal düzenlemeyle, tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek.

Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak.

İlaçlar dijital sistemle takip edilecek

Düzenlemeyle, her ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığının kontrolü güçlendirilecek.

Sistemle, ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek ayrıca ilaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yaptırım uygulanacak.

Kanunla, tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak, aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak.

Düzenlemeyle birlikte, özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınacak. Hastanın iyileşme umudunu "yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla" suistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Tıbbi kenevirle ekonomiye katma değer sağlanacak

Yasayla, tıbbi kenevir üretimi ve kullanımına yönelik değişikliğe gidildi.

Toplum sağlığını korumayı, yasadışı kullanımı önlemeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan düzenleme ile üretimden satışa kadar tüm süreç denetim altına alınacak. Tıbbi kenevir, sağlık alanında kullanılacak.

Düzenleme kapsamında, tıbbi kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece eczanelerde reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile "sağlıkta yerli üretim" ve "küresel açılım" eş zamanlı olarak desteklenecek.

Ekonomiye katma değer sağlaması ve pazar büyüklüğünün 2027'de 55 milyar dolara ulaşması beklenen tıbbi kenevir ürünlerinde, Türkiye'nin pazarda önemli bir tedarik merkezi olması hedefleniyor.

Düzenlemeyle ithalata bağımlılığın azaltılması, ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hekimler iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilecek

Yasal düzenlemeyle, özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

Nükleer tıp teknikerliği ve diş protez teknisyenliği de sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdamı sağlanacak.

Daha önce kadro ataması bulunmayan ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı unvanları ise "sağlık bakım teknisyeni" adı altında birleştirilecek ve bu alanda da istihdamın önü açılacak.

Ayrıca, optisyenlerin meslek örgütü Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlanacak.