Sağlıklı ve lezzetli et tüketmek için '24 saat dinlendirin' önerisi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hem sağlıklı ve lezzetli et elde etmek hem de israf etmemek için kurban etinin 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yardımcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı için Federasyon olarak hazırlıklarını tamamladıklarını, vatandaşa en iyi kesim ve et işleme hizmetini sunacaklarını söyledi.

Pazarlarda kurbanlık satışlarının sürdüğünü hatırlatan Yardımcı, büyük ve küçükbaş hayvan seçiminde dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Yardımcı, "Kurbanlık için doğru hayvanı tercih etmek önemli. Her hayvanın sağlık raporunun, menşeinin yer aldığı pasaportu var. Her hayvanın insan gibi kimliği var. Tarım ve Orman Bakanlığımız iyi çalışmalar yapıyor. Hayvanı almadan önce mutlaka pasaportuna bakın, orada yaşı, özellikleri yazar." dedi.

"Serin bir ortamda dinlendirip tüketmeliyiz"

Salgının hala tam olarak bitmediğini, kurbanda da buna dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Yardımcı, sokak aralarında ve sağlıksız koşullarda kesim yapılmamasını istedi.

Hayvanın strese sokulmadan kesilmesini öneren Yardımcı şunları kaydetti:

"Lezzetli et için kesilen kurbanı hemen poşete koymayın, yeşerir. Daha sağlıklı ve lezzetli ürün elde etmek için kurban etini 24 saat serin bir ortamda dinlendirip tüketmeliyiz. Acil pişirilmesi gerekiyorsa da kesimden sonra en az iki saat dinlenmesi gerekiyor. Yazın sıcak olacağı için klimalı bir odada ya da serin bir balkonda bekletebilirsiniz. Eti bezin üzerine serip, arada çevirin. Etin kendisini toplaması lazım. Sıcak et kasların gerilmesine neden olur, sert olur."

Etin işlenmesi için kasaba götürülürken de kesinlikle poşete konulmaması gerektiğini aktaran Yardımcı, akraba ziyaretlerine gidileceği için kurban etinin bazen aceleyle henüz sıcakken poşete konulduğunda bozulduğunu vurguladı.

Etin sağlıklı ve lezzetli olması için dinlendirme işleminin önemine dikkati çeken Yardımcı, "Taze ette fire çok olur. İki yıl önce kurban etinde yüzde 40 fire verilmişti. Yaptığımız bilgilendirme çalışmaları sayesinde geçen sene bu oran yüzde 20'ye düştü. Ette fire vermemek için güzelce dinlendirsinler." dedi.