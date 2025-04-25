Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması Düzenlendi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığınca "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakaya öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Karakaya, öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirerek bağımlılıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.