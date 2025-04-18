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Sağlıklı Nesil İçin Ödül Töreni Düzenlendi

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Yeşilay Karaman Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışma, bağımlılık konusundaki farkındalığı artırmayı ve öğrencilerin yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeşilay Karaman Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin bağımlılık konusundaki duyarlılığını artırmak ve yeteneklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, bağımlılıkla mücadelenin sadece bir sağlık değil, eğitim meselesi de olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem bilinçlenmesine hem de yeteneklerini ortaya koymalarına katkı sağladığını belirtti.

Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru da Yeşilay olarak beş farklı bağımlılıkla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Türkiye genelinde 113 Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) merkezimizle bağımlılıkla mücadelede destek sağlıyoruz. Amacımız, bağımlılık başlamadan önleyici çalışmalarla farkındalık oluşturmak. Bu sürece katkı sunan öğretmenler, öğrenciler ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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